نوفمبر المقبل.. انطلاق منتدى الإيسيسكو العالمى لعلوم الفضاء

جدة - نرمين السيد - تعقد منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، ومؤسسة الفضاء الأمريكية، فى الأول من نوفمبر المقبل، وعلى مدى ثلاثة أيام، منتدى الإيسيسكو العالمى لعلوم الفضاء، تحت شعار "معا من أجل استكشاف مستقبل علوم الفضاء"، بمشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين بالمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة، ورواد فضاء، وخبراء وباحثين فى علوم الفضاء والصناعات المرتبطة بها.





وبحسب بيان المنظمة، اليوم الجمعة، يبحث المنتدى، الذى سيتم تنظيمه حضوريا بمقر "الإيسيسكو" فى الرباط، وعبر تقنية الاتصال المرئى، الفرص التى توفرها علوم وتكنولوجيا الفضاء، واستثمارها فى مجالات التربية والعلوم والابتكار فى دول العالم الإسلامى، ومناقشة آليات تعزيز توظيف تطبيقات علوم الفضاء، لوضع خارطة طريق تعزز برامج الدول الأعضاء فى "الإيسيسكو" ذات الصلة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، من خلال مناقشة ضرورة رفع الوعى بأهميتها فى مختلف مجالات الحياة، كالزراعة، والصحة، والتعليم، وحماية البيئة. وقال البيان إن جدول أعمال اليوم الأول من المنتدى، يتضمن كلمات افتتاحية، تعقبها الجلسة الأولى التى ستدور حول أهمية النظم البيئية الفضائية للعالم الإسلامى، فيما ستتناول الجلسة الثانية علوم "الفضاء – الأرض – البيئة – البشر"، وفى الجلسة الثالثة ستتم مناقشة دور وكالات الفضاء فى بناء المعارف القائمة على تطبيقات علوم الفضاء، وتليها مائدة مستديرة حول أهمية علوم الفضاء فى الحد من مخاطر الكوارث والأزمات الإنسانية والقضاء على الفقر. وأضاف البيان أن المنتدى سيقدم توصيات للمساهمة فى رسم سياسات وطنية تحقق استفادة دول العالم الإسلامى من تكنولوجيا علوم الفضاء، لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف المجالات، اعتمادا على المناقشات التى ستشهدها الجلسات على مدى أيام المنتدى، الذى سينعقد سنويا بإحدى الدول الأعضاء فى "الإيسيسكو".

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