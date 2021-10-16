قابل للطى.. سامسونج تعلن مواصفات هاتفها W22 5G

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، من المقرر أن يأتى الهاتف بهيكل وزنه 288 جراما، أبعاده (158.2/128.1/6.4) ملم، ومحمى من الماء والغبار وفق معايير IPX8.

وسيتم طرح الهاتف بلونين "الأسود والذهبى" كما جهزته سامسونغ بشاشتين، واحدة أساسية قابلة للطى بمقاس 7.6 بوصة دقة عرضها (2208/1768) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، وأخرى خارجية بمقاس 6.2 بوصة دقة عرضها (2268/832) بيكسل.

ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائى 12 و16 جيجابايت، وذواكر داخلية 256 و512 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.5.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، وكاميرا السيلفى مزدوجة العدسة بدقة (10+4) ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وقلم ذكى للكتابة والرسم على الشاشة، وبطارية بسعة 4400 ميلى أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.