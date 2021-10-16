وكالة الفضاء الروسية: أقمارنا الجديدة تساعد فى تفادى أضرار الكوارث الطبيعية

جدة - نرمين السيد - قال ديميترى روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس"، إن الأقمار الصناعية الجديدة التى ستطلقها روسيا مستقبلا ستساعد فى تفادى الأضرار التى قد تنجم عن الكوارث الطبيعية.





ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، عن روجوزين قوله فى مقابلة صحفية: "إن إطلاق أقمار سكيف وماراثون الروسية فى إطار برنامج Sphere الروسى سيؤمن تغطية مناطق واسعة من روسيا بشبكات إنترنت عالية السرعة، وسيساعد فى تفادى الأضرار التى قد تنجم عن الكوارث الطبيعية أو الكوارث البشرية".

وأضاف: " تخطط روسيا عامى 2022 و2023 لإطلاق نماذج لأقمار صناعية صغيرة من نوع سكيف وماراثون، وهذه الأقمار مخصصة للاتصالات وتغطية مناطق من الأرض بشبكات إنترنت عريضة النطاق، وهذا أمر مهم جدا لبلدنا كون أجزاء كبيرة من مساحتها تقع فى مناطق شديدة البرودة وقليلة السكان، وهذه الأقمار ستساعدنا على تطوير البنية التحتية فى تلك المناطق".

وأوضح أن: "أى حالة طارئة سيتم رصدها وإرسال البيانات حولها عبر الأقمار الصناعية بسرعة، أى أنه سيكون بإمكاننا تفادى الأضرار التى قد تنجم عن الكوارث".

وأشار روجوزين إلى أن برنامج Sphere الروسى يتضمن خططا لإطلاق مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية، منها أقمار اتصالات وأقمار استشعار للأرض عن بعد وأقمار لتأمين شبكات الإنترنت السريعة لعدة مناطق أرضية، وإطلاق هذه الأقمار سيؤمن منظومة اتصالات واسعة مع المركبات فى الجو والبحر واليابسة أيضا.

وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد أعلن للمرة الأولى عن مشروع البرنامج المذكور عام 2018، وأشار إلى أن الهدف منه هو إنشاء منظومة من أقمار اتصالات صناعية تضم 600 قمر.