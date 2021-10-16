جدة - نرمين السيد - واتخذت الملكة قرارها الأخير لرغبتها فى الاحتفال بمرور 70 عامًا على توليها العرش فى أفضل صحة، بالإضافة إلى بعض التوصيات التحذيرية من الأطباء، حسبما نقلت سبوتنيك. ونصح الأطباء ملكة بريطانيا بخفض استهلاك الكحول كإحدى الطرق للشعور بصحة جيدة فى أيام الصيف، حسب صحيفة "ديلى تلغراف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملكة بريطانيا تتخلى عن الكحول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.