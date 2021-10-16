ناسا تطلق أول مهمة من نوعها لدراسة كويكبات حول المشترى

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، أن الكويكبات عبارة عن مجموعتين كبيرتين من الصخور الفضائية يعتقد العلماء أنهما بقايا مواد أساسية تكونت منها الكواكب الخارجية فى المجموعة الشمسية.

وقالت ناسا إن المسبار الفضائى (لوسى)، الموجود داخل كبسولة شحن خاصة، انطلق من قاعدة كيب كنافيرال الجوية فى فلوريدا الساعة 5:34 (0934 بتوقيت جرينتش) على متن الصاروخ (أطلس 5) من تحالف الإطلاق المتحد، وهو مشروع مشترك بين شركتى بوينج ولوكهيد مارتن.

ومن المنتظر أن يظل لوسى فى الفضاء فى مهمة مدتها 12 عاما لدراسة عدد قياسى من الكويكبات.