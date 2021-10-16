جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، أن الكويكبات عبارة عن مجموعتين كبيرتين من الصخور الفضائية يعتقد العلماء أنهما بقايا مواد أساسية تكونت منها الكواكب الخارجية فى المجموعة الشمسية.
وقالت ناسا إن المسبار الفضائى (لوسى)، الموجود داخل كبسولة شحن خاصة، انطلق من قاعدة كيب كنافيرال الجوية فى فلوريدا الساعة 5:34 (0934 بتوقيت جرينتش) على متن الصاروخ (أطلس 5) من تحالف الإطلاق المتحد، وهو مشروع مشترك بين شركتى بوينج ولوكهيد مارتن.
ومن المنتظر أن يظل لوسى فى الفضاء فى مهمة مدتها 12 عاما لدراسة عدد قياسى من الكويكبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناسا تطلق أول مهمة من نوعها لدراسة كويكبات حول المشترى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.