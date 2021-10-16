10 مشروعات فى مجال علوم الفضاء لحديثى التخرج تفوز بجوائر مبادرة رواد النيل

جدة - نرمين السيد - شاركت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزى المصرى وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والبنوك، فى مسابقة (Nasa space App cairo) لريادة الأعمال فى مجال علوم الفضاء للطلاب المصريين فى المرحلة الثانوية والجامعية وذلك بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية والسفارة الأمريكية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.





وقالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل: "إن المسابقة التى بدأت منذ عام 2015، تشارك فيها مبادرة رواد النيل كراع لجوائز المسابقة، بالإضافة إلى تقديم خدمة الاحتضان للفرق الفائزة"، مشيرة إلى أن المسابقة تركز على النماذج الأولية فى مجال علوم الفضاء بداية من مرحلة الفكرة وتصميمات النماذج الأولية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عباس، مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل: "إنه تم اختيار 10 مشروعات لشباب حديثى التخرج للفوز بالجوائز التى تقدمها مبادرة رواد النيل منها الانضمام إلى دورة برنامج "ما قبل الاحتضان" التى تساعد على تحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال الدعم العينى الكامل واللازم لها مثل توفير بيئة عمل مناسبة والتدريب والإرشاد وتطوير النماذج الأولية".

وأشار إلى أن الجوائز تتضمن أيضا جائزة الابتكار وتتمثل فى تقديم الدعم التقنى والفنى الكامل من خلال مبادرة رواد النيل لتطوير أو تصميم النماذج الأولية باستخدام الإمكانيات المختلفة المتاحة سواء آلالات أو برامج بالمبادرة، كما تشمل الجوائر تقديم خدمة الإرشاد والتوجيه لعدد 6 فرق من خلال خبراء ومتخصصين بما يمكن الفرق الفائزة من الاستمرار والتطور فى سوق العمل.

جدير بالذكر أن المسابقة فى هذا العام استقبلت أكثر من 90 فريقا بعدد 409 متقدمين تم تصفيتهم إلى 78 فريقا للعمل على أفكارهم على مدى 48 ساعة من خلال دعم وتوجيه خبراء متخصصين ليتم اختيار 62 فريقا للعرض أمام لجنة من المحكمين قبل اختيار ال 10 فرق الفائزة.