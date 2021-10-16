بحوث الإلكترونيات يعقد المنتدى الإفريقى للابتكار والتكنولوجيا نوفمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - يعقد معهد بحوث الإلكترونيات، المنتدى الأفريقى للابتكاروالتكنولوجيا، بالتعاون مع شركة (تكنوسبيس)، خلال يومى 12 و13 نوفمبر المقبل، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وأشارت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، القائم بعمل رئيس معهد ، فى تصريح اليوم، إلى أن تنظيم المنتدى يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وفى ضوء الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتى تتضمن تعاون الجامعات والمراكز البحثية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، بهدف مضاعفة الإنتاج المعرفى والتصدى للتحديات المجتمعية.

وأوضحت أن المنتدى يهدف إلى تشجيع طلاب المدارس والجامعات والطلاب الأفارقة، للبحث عن حلول علمية وعملية لحل العديد من المشكلات فى مجالات الزراعة والصناعة والصحة والعقارات والمدن الذكية من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة.

وأضافت أن تلك الفعاليات تستهدف اكتشاف قدراتهم الابتكارية فى مختلف مجالات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء وتطبيقات الموبايل، لتحقيق رؤية أفريقيا للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعلم أساسيات ريادة الأعمال.

وأكدت أن المنتدى يسهم فى تنمية وتقوية الدور الريادى لمصر فى القارة الإفريقية، وتنمية آواصر الصداقة مع دول القارة، مشيرة إلى الدور المهم للمعهد فى المنتدى من خلال القيام بالعديد من الأنشطة منها، توفير المتخصصين من أعضاء المعهد لتقديم الدعم الفنى المطلوب لكافة محاور المنتدى.

وقالت إنه سيتم تشكيل لجان من الأساتذة المتخصصين لتحكيم الأعمال العلمية والفنية المقدمة من المشاركين بالمنتدى، وأيضًا دعم المعهد لحاضنة الأعمال الخاصة بالمنتدى فنيًا.

يذكر أنه تم عقد النسخة الأولى من المنتدى الأفريقى للابتكار والتكنولوجيا، العام الماضى بمدينة الأقصر بحضور 16 دولة أفريقية، ويعد أول منتدى أفريقى يجمع طلاب القارة من مراحل عمرية تتراوح ما بين 5 سنوات إلى سن ما بعد التعليم الجامعى.