10 معلومات عن الزفاف الأسطورى.. زواج ابنة بيل جيتس والمصرى نايل نصار

جدة - نرمين السيد - ويرصد دوت الخليج أبرز المعلومات عن حفل الزفاف الأسطورى: يرتبط الزوجان بقصة حب كبيرة نشأت بينهما خلال العام الماضى. وصل بيل جيتس إلى نيو يروك بطائرة خاصة قبل ساعات من الزفاف. يقام حفل الزفاف اليوم فى مزرعة خيول "جينيفر" المملوكة لبيل جيتس فى نيو يورك. تم تجهيز المزرعة بالخيام استعدادا لحفل الزفاف. رغم انفصال والدة جينفر عن بيل جيتس لكنها كانت جزء كبيرا من تجهيزات الحفل. كل شىء يتم بذوق رفيع، حتى المنافذ مصممة بشكل جميل. اشترى بيل جيتس المزرعة عام 2018 بمناسبة تخرج جينفر من جامعة ستانفورد. بدأت الاحتفالات بالفعل من قبل جينفر وأصدقائها. بيل جيتس تابع كل تفاصيل التجهيزات للاحتفال.

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