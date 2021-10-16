بدء ظاهرة اقتران كوكب الزهرة بقلب العقرب فى السماء فى مصر

جدة - نرمين السيد - بدأت فى حوالى الساعة الخامسة و50 دقيقة مساء اليوم السبت، ظاهرة اقتران كوكب الزهرة بنجم انتاريس (قلب العقرب) المائل للاحمرار، فى سماء مصر والوطن العربى، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة حيث سيزينان الأفق الجنوبى الغربى، وهو الاقتران الأقرب بينهما منذ 8 سنوات.





وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أنه يمكن متابعة ظاهرة الاقتران حتى الساعة السابعة والنصف مساء تقريبا. من جانبه، قال المهندس ماجد أبوزهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة فى بيان أصدره اليوم، إنه يمكن رؤية كوكب الزهرة بسهولة بسبب لمعانه الفائق حيث سيظهر فى السماء بعد حوالى نصف ساعة من غروب الشمس مثل قطعة من الألماس وبعد حلول ظلمة الليل سيظهر قلب العقرب إلى أسفل يساره وسيفصل بينهما درجة تقريبا ويلاحظ أن قلب العقرب أقل لمعانا من الزهرة. وأضاف أنه نظرا للمسافة الظاهرية القريبة بينهما يمكن رؤيتهما فى نفس مجال رؤية المنظار أو تلسكوب منخفض قوة التكبير، لافتا إلى أنه خلال اليومين التاليين سيبقى كوكب الزهرة بالقرب من قلب العقرب ولكن سيتغير الموقع الظاهرى بالنسبة لبعضهما البعض وذلك نتيجة لحركة الزهرة الدائمة حول الشمس.

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