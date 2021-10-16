طريقة سلق البيض الصحيحة

جدة - نرمين السيد - وَجبة الفُطور من أهم الوجبات فى اليوم، ويجب أن تحتوى هذه الوجبة على أهم العناصر الغذائيّة، كالكالسيوم والبروتينات. ومن أكثر الأطعمة المليئة بالكالسيوم والبروتين هى البيض.





ويقول خبراء التغذية، إن هناك عدة طرق لسلق البيض، أكثرها انتشارا، طريقة الحصول البيض المسلوق بشدة، وكذلك طريق السلق السريع وخفيف، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وللحصول على سلق جيد، يجب وضع البيض فى وعاء بماء بارد، ثم يوضع الوعاء على النار، ويترك كذلك بعد الغليان لمدة 10 دقائق.

ويجب الانتباه إلى أنه إذا ترك البيض ليغلى لفترة أطول، فسيتغطى صفار البيض بلون رمادية، وهذا أمر طبيعى تماما ولا يؤثر على الطعم بأى شكل من الأشكال، كذلك يمكن أن تقول إنه سيكون من الصعب تقشير وتنظيف البيض الطازج جدا من القشرة، بعد الغليان.

أما للحصول على البيضة سلق سريع وخفيف" Soft boiled eggs"، أى للحصول على بيضة مسلوقة يبقى صفارها سائلا مع تخثر البياض، فيجب وضع البيض فى ماء بارد، مع عدم سكب كمية كبيرة من الماء فى الوعاء بحيث يغطى البيض بمقدار 1 سم فقط، وبمجرد غليان الماء، يجب رفع الوعاء عن النار ووضع البيض تحت تيار من الماء البارد، ومن ثم وضعه على الطبق.