صور.. جلسة تصوير المصرى نائل نصار وجينيفر بيل جيتس

جدة - نرمين السيد - وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، خضعت العروس جينيفر جيتس البالغة من العمر 25 عاما، لجسة تصوير، من قصرها فى ويستشستر بالولايات المتحدة. وارتدت جينيفر فستانا أبيض تميز ببساطته الشديدة، فيما ظهر نائل، ببدلة رمادية أنيقة. وتبادل الثنائى الأحضان، إضافة إلى عن أدائهما رقصة رومانسية فى الهواء الطلق، بساحة مزرعة الخيول. ومن المقرر عقد زفاف جينيفر ونائل اليوم السبت، داخل المنزل الذى تبلغ مساحته 124 فدانا.

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