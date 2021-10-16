أمريكى يصطاد سمكة نادرة تعود لـ 100 مليون عام

جدة - نرمين السيد - الصياد الأمريكى تمكّن من صيد السمكة فى مياه ولاية كانساس، ووصل وزنها إلى 18.12 كيلوجرامات، بينما يبلغ طولها 1.37 مترا.

وتتميز هذه السمكة بما يعرف بـ"الخطوم الطويلة"، فيما قد يصل طولها إلى 3 أمتار، ووزن من 158 كيلوجراما.

وتم اصطياد هذه السمكة من قبل الصياد، دانى لى سميث، فى نهر نيوشو، فى العشرين من سبتمبرالماضى، الذى أبدى سعادته بالعثور على السمكة قائلا: "إن هذا الأمر لا يحصل سوى مرة واحدة فقط فى العمر".

يذكر أنه لم تسجل حالة سابقة لصيد هذه السمكة، ولم يُعرف كيف وصلت إلى هذه المنطقة الأمريكية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.