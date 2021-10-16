كويكب قد يضطدم بالغلاف الجوى.. وهذه خطورته على سكان الأرض

جدة - نرمين السيد - الكويكب لن يرى بالعين المجردة ولا يوجد خطر منه عند اصطدامه بكوكب الأرض.

وبحسب ما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»،«الكويكب 2021 TG14 ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهى تشمل أى كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية، يعرف مدارها عادة بمستوى عال من الدقة».

واستنادا إلى أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة تأكد للجمعية الفلكية أن اقتراب الكويكب 2021 TG14 يوم الإثنين هو الأقرب خلال السنوات العشر القادمة.

وفى حال أن الكويكب «2021 TG14» فى مسار اصطدام مع الأرض فإنه سيتفكك أعلى الغلاف الجوى للأرض ولن يكون له تأثير خطير على سلامة سكان الأرض.

تعتبر مثل هذه الفرص مهمة للحصول على مزيد من البيانات عن الكويكبات مثل طبيعة تكوينها؛ فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسى تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا.

يذكر أن الكويكبات الصغيرة التى تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية كوكب الأرض، وهو تأثير يطلق عليه «مساعدة الجاذبية» وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة فى دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة فى نظامنا الشمسى.