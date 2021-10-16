5 نصائح يجب اتباعها أثناء تنظيف سيراميك المنزل

جدة - نرمين السيد - تعتبر أرضيات بلاط السيراميك خيارًا مثاليًا للمناطق التى تشهد الكثير من حركة السير أو الرطوبة أو الأوساخ، وهناك مجموعة من النصائح التى يجب استخدامها عند تنظيف سيراميك المنزل.





ووجهه موقع "mollymaid" نصائح يجب اتباعها عند تنظيف السيراميك: - إزالة الأوساخ السائبة والرمل وغيرها من الحطام باستخدام مكنسة كهربائية. - استخدام بطاقة ائتمان قديمة أو سكينًا بلاستيكيًا معجونًا لكشط أى بقايا لزجة على البلاط. - ملء دلوًا بالماء الساخن ونصف كوب من الخل ونصف ملعقة كبيرة من صابون الأطباق، ولكن لا تستخدمى الكثير من الصابون، وإلا ستجعل بقايا الصابون أرضياتك تبدو باهتة. -وبعدها قومى بمسح أرضيات البلاط بالماء والصابون. -يمكنك ترك الأرضية تجف فى الهواء، ولكن تجفيفها بقطعة قماش نظيفة أو منشفة سيزيل المزيد من الأوساخ ويمنع بقع الماء.

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