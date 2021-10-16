جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليابانية تخطط لتقديم دعم مالى من أجل تشييد مصنع الرقائق الإلكترونية الجديد الذى من المقرر أن تشيده "شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة" فى اليابان.





وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكترونى أن تلك الخطوة تتماشى مع تنافس حكومات العالم لتأمين قاعدة محلية لإنتاج الرقائق الإلكترونية لضمان الأمن الاقتصادى. وأعلنت شركة تايوان التى تعد أكبر شركات صناعة الرقائق الإلكترونية فى وقت سابق، خططا لبناء مصنع جديد فى اليابان بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة وتأمل فى بدء الإنتاج عام 2024.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تخطط لتقديم دعم مالي لتشييد مصنع لإنتاج الرقائق الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.