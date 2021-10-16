مخلوق غريب يثير الذعر فى أعماق البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وشاهد غواصون كائنًا حيًّا وصفوه بالغريب فى أعماق مياه البحر الأحمر، مؤكدين أنه بلا عينين ولا فم ولا أذنين، ويشبه الأنبوب المطاطى الطويل، وله نهاية مدببة أيضًا، وهو ما أثار حيرتهم.

وقال الغواص الألمانى لوكاس أوسترتاج، إنه كان ضمن الفريق الذى شاهد الكائن البحرى، موضحًا أن ما رأيناه شيئًا آخر تماما، وليس من الخيال، بل عاينته مع زملائى أثناء الغوص فى المنطقة، وبدا الأمر وكأنه شئ لم نرى مثله من قبل، وكان غريبا جدا، ويتحرك من تلقاء نفسه ولم يعرف أحد منا ما نوعه".

وتابع الغواص الألمانى:"اعتقدت وزملائى أنه قد يكون نوعًا من الزوائد اللحمية، وهى كائنات حية رقيقة الجسم مرتبطة بشقائق النعمان البحرية وقنديل البحر، بينما خمن آخرون أنها دودة أو نوع من النباتات، بينما اعتقد شخص آخر أنها قد تكون قنديل البحر.

وأوضح الغواص الألمانى أنه نشر صور المخلوق الغريب عبر مجموعة على الإنترنت مخصصة للتعرف على الحيوانات البحرية، موضحًا أن الأعضاء شاركوه ارتباكه، إذ كتب أحد الأشخاص: “هذا الشئ محير، ربما كان سيفونوفور، أو مرجان ناعم، أو بيروسوم، أو ربما نمرتى، أو ذراع قنديل البحر، أنا فى حيرة من أمرى".

وأوضح الغواص أن فيديو التقطته كاميرا فريق آخر ربما يوضح حقيقة الأمر، حيث نظهر فيه سلحفاة بحرية تلتهم قنديل البحر، وربما كان الحيوان الغامض أحد أذرع قنديل البحر، ويتحرك من تلقاء نفسه لأن الواقعة كانت حديثة.