دراسة تحذر: خصوصية أيفون ليست متفوقة على أندرويد

جدة - نرمين السيد - أكدت دراسة جديدة نشرتها جامعة أوكسفورد البريطانية أن شركة آبل رغم أنها تدافع عن الخصوصية باعتبارها واحدة من أكبر الميزات فى بيع أجهزة أى فون، إلا أن الدراسة المتعمقة التى أجرتها الجامعة حديثا بفحص 24000 تطبيق من متجر تطبيقات أبل وجوجل بلاى توصلت لاستنتاج أن أى فون يوفر نفس مستوى خصوصية التطبيقات مثل أندرويد، مع انتشار واسع لإمكانية تتبع طرف ثالث بشكل "واسع" على كلا النظامين.





وجاء فى تقرير مجلة (سى.بى.أو.) العلمية أنه فى الواقع وجدت الدراسة أن نظام (اى.أو.إس.) الخاص بايفون كان فى الواقع أسوأ فى منع التطبيقات من الحصول على بيانات موقع المراهقين والقاصرين.

وأجريت الدراسة على التطبيقات المتاحة على كلا النظامين الأساسيين فى عام 2020، وبالتالى لا تأخذ فى الاعتبار أى تحسينات تم إجراؤها بواسطة إطار تطبيق تتبع الشفافية "تراكينج ترانسبيرسى" الذى قدمته أبل مع النسخة iOS 14.5 من (أى.أو.إس.)، أو ميزات الخصوصية الجديدة المضمنة فى (أى.أو.إس.15).

ومع ذلك، لا ينبغى أن يؤدى ذلك إلى تحريف النتائج بشكل خاص ضد أبل، فى الوقت الذى وجدت فيه الدراسات الحديثة أن تطبيقات أى أو إس لا تزال تتبع المستخدمين - فهم يستخدمون فقط "بصمة الجهاز" للقيام بذلك بدلا من معرف جهاز أبل الفريد للمعلنين (أى.دى.إف.إيه.).

وأوضحت الدراسة أنه يفترض أن نهج أبل "الحديقة المسورة" ليس فقط لنظام (أى.أو.إس.)، لكن متجر التطبيقات والنظام البيئى لشركة أبل ككل، لضمان خصوصية مستخدم أفضل من المنافسة، ولكن يبدو أنها لا تعمل كما يجب.

ووجدت الدراسة أن انتهاكات خصوصية المستخدم "منتشرة" فى التطبيقات على أندرويد وأى أو اس، مضيفة أنه يمكن العثور بسهولة على "الانتهاكات المحتملة لقانون الخصوصية فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة" على كلا النظامين الأساسيين.

وفحصت الدراسة 12000 تطبيق من كل منصة، ووجدت أن 88% من تطبيقات أى أو إس و79% من تطبيقات أندرويد تحتوى على الأقل مكتبة تتبع واحدة معروفة ومستخدمة، و3٪ من التطبيقات على كلا النظامين تحتوى على أكثر من 10 مكتبات تتبع.

وخلصت الدراسة أيضا إلى أنه على الرغم من أن تطبيقات أندرويد تطلب أذونات من المستخدمين أكثر من نظيراتها التى تعمل بنظام اى أو إس، فمن المرجح أن تطلب تطبيقات أى أو إس أذونات عبر الأنظمة الأساسية، والتى تشكل تهديدا أكبر لبيانات المستخدم وخصوصيته.

ووفقا للدراسة فعلى على الرغم من أن أبل تتقدم قليلا فى لعبة الأرقام، إلا أن التفوق الطفيف على أندرويد فى خصوصية التطبيق ليس بالضبط ما تدعى أبل أنها تموله، وعندما يشترى المستهلكون فى نظام أبل البيئى، فإنهم يتوقعون أمانا محكما، وليس دعوة قريبة ضد أندرويد بشأن من يوفر خصوصية أفضل.