7 أخطاء كارثية يجب الابتعاد عنها عند استخدام الغسالة

جدة - نرمين السيد - فيما يلى 7 أخطاء كارثية يجب تجنبها وفقا لما ورد فى موقع "hackhome" :

الوسائد الإسفنجية:

يمكن أن تتسبب فى إضعاف حركة الغسالة وتؤثر على محركها بالسلب.

وضع الكثير من الملابس:

إذا كان لا يتناسب مع المساحة للتحرك، فلا تضعه فيه، بدون مساحة لتحريك العنصر وتعميم المنظفات فى جميع أنحاء الحلة، لن يتم تنظيفه جيدًا.

أى شئ مغطى بشعر الحيوانات:

وضع الملابس المغطاة بشعر الحيوان الأليف، يؤدى إلى تكتل شعر مبلل يلتصق بالملابس، أو يلتصق بجوانب أسطوانة الغسالة، ويسد أنابيب التصريف، ما يجعلها أقل كفاءة بمرور الوقت.

ملابس بها بقع قابلة للاشتغال:

من الجيد إبقاء أى قطعة ملابس بها بقعة قابلة للاشتعال مثل البنزين أو زيت طهى أو مخفف طلاء أو كحول بعيدًا عن الغسالة، فيمكن أن تتسبب الحرارة المرتفعة فى المجفف فى احتراق الملابس، ما قد يؤدى إلى حدوث انفجار، وأيضاً هناك احتمال تراكم بقايا قابلة للاشتعال فى جهازك.

الملابس الدانتيل أو المطرزة:

يجب عدم غسل العناصر الحساسة المزينة بالخرز أو التطريز فى الغسالة، لأن الحركة يمكن أن تدمرها، بجانب أنه يسقط الخرز فيها، ويتسبب فى تلفها، ويمكن أن يمزقها فى حالة ملامستها أى شيء حاد.

الملابس الداخلية:

وضع حمالات الصدر بشكل عشوائى هو أسرع طريقة لتحويلها إلى ملابس غير صالحة للارتداء مرة أخرى، ويمكن أن تعلق خطافاتها بملابس أخرى أو تعلق فى أسطوانة الآلة.

الملابس المصنوعة من الصوف:

لا تتطابق هذه الأقمشة الرقيقة والطبيعية مع الحركة القوية للغسالة، ما قد يجعلها تبدو متكتلة أو متشابكة أو مشوهة بعد غسلة واحدة فقط.