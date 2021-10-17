صور- طرق ارتداء الجاكيت الجلد فى الشتاء

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جدة - نرمين السيد - ويواصل الجاكيت الجلد تصدره لأحدث صيحات موضة شتاء 2022، وهناك قطع يمكن تنسيقها مع الجاكيت الجلد للحصول على إطلالة عصرية أو كلاسيكية مناسبة.
ويمكن تنسيق الجاكيت الجلد مع البنطلون الجينز بسهولة سواء كان سكينى ضيق أو بوى فريند أو الواسع.
أصبح البليزر أو الجاكيت الجلد من الموديلات الجديدة الرائجة بقوة ضمن موضة الشتاء، ومكن ارتداءه مع بنطلون أسود كلاسيكى لإطلالة مناسبة للعمل، أو حتى تجربة ارتداءه مع تنورة أو فستان أو بنطلون جينز لإطلالة غير تقليدية.
وتتردد الكثير من الفتيات على الاستعانة بالتنورة مع الجاكيت الجلد، ويمنح مرتديته شكل عصرى جذاب ويمكن اختيار التنورة بالقصة المستقيمة أو البليسيه أو الماكسى وغيرها.
ولعشاق الفساتين فى الشتاء يمكن اختيارها مع الجاكيت الجلد، ويلجأ البعض إلى ارتداء جاكيت جلد مع بنطلون أو تنورة أو فستان جلد، لمظهر أكثر أناقة بطريقة غير تقليدية.
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