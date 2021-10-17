«جوجل» تختبر ميزة جديدة فى البحث

جدة - نرمين السيد - وجاء تقرير فى موقع "تايمز نيوز ناو" يكشف عن اختبار جوجل لميزة "التمرير المستمر" فى البحث خلال نظامها الأساسى للهواتف المحمولة. ويتم اختبار تلك الميزة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تبدأ تظهر تدريجيا لجميع المستخدمين فى دول أخرى قريبا. وتقتصر ميزة البحث خلال الوقت الحالى باللغة الإنجليزية فقط، ثم يبدأ تمديدها بباقى اللغات. ولن يحتاج المستخدم لضغط الصفحات المتتالية عند البحث، فبمجرد التمرير لأسفل سينتقل مباشرة محرك بحث "جوجل" إلى الصفحة التالية.

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