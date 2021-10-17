صور- أزياء مختلفة للبرازيلية فيفيان أموريم

جدة - نرمين السيد - لمع اسم عارضة الأزياء فيفيان أموريم فى البرازيل حتى أصبحت واحدة من أشهر عارضات الأزياء فى العالم. وتميزت بإطلالاتها الأنيقة ذات الطابع الجذاب، لبساطتها وجمال ملامحها التى جعلتها تحتل مكانة كبيرة فى نفوس محبيها. وشاركت فيفيان فى العديد من مسابقات ملكات الجمال وعروض الأزياء، بالإضافة إلى تقديم البرامج. جدير بالذكر أن فيفيان أموريم تبلغ من العمر 28 عاما، فهى من مواليد 20 مارس 1993 فى ماناوس بالبرازيل، ولكنها فازت بشهرة واسعة فى مجالها.

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