طاقم تصوير سينمائى روسى يعود للأرض خلال ساعات بعد تصوير أول فيلم بالفضاء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس اليوم الأحد، أن فريق أول فيلم طويل أكمل تصوير أول فيلم طويل يجرى تصويره فى الفضاء، وأنه من المقرر أن يعود الطاقم من محطة الفضاء الدولية فى وقت لاحق اليوم إلى الأرض.





وكان قد قال ديميترى روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس"، إن الأقمار الصناعية الجديدة التى ستطلقها روسيا مستقبلا ستساعد فى تفادى الأضرار التى قد تنجم عن الكوارث الطبيعية. ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، عن روجوزين قوله في مقابلة صحفية: "إن إطلاق أقمار سكيف وماراثون الروسية فى إطار برنامج Sphere الروسى سيؤمن تغطية مناطق واسعة من روسيا بشبكات إنترنت عالية السرعة، وسيساعد فى تفادى الأضرار الت قد تنجم عن الكوارث الطبيعية أو الكوارث البشرية". وأضاف: "تخطط روسيا عامى 2022 و2023 لإطلاق نماذج لأقمار صناعية صغيرة من نوع سكيف وماراثون، وهذه الأقمار مخصصة للاتصالات وتغطية مناطق من الأرض بشبكات إنترنت عريضة النطاق، وهذا أمر مهم جدا لبلدنا كون أجزاء كبيرة من مساحتها تقع فى مناطق شديدة البرودة وقليلة السكان، وهذه الأقمار ستساعدنا على تطوير البنية التحتية فى تلك المناطق".

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