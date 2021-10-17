فيديو- مساج يهيئ البومة لمواجهة مشقات الحياة البرية

جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة "Oregon Zoo" المتخصصة فى عالم الحيوان، فيديو أثناء عمل مجموعة من الإجراءات الطبية التى نفذها المتخصصون لأجل تهيئة البومة لمواجهة مشقات الحياة البرية.
وظهر فى الفيديو عدد من الأطباء الذين يقومون بفحص شامل للبومة وشملت فحوصات للعين وباقى أعضاء الجسم بحركات تشبه المساج سواء للرأس أو تحت الأجنحة أو أسفل العنق والصدر، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
وبعدها ظهر على البومة علامات السعادة والانتعاش في وجهها، حيث تهدف هذه الإجراءات السريعة إلى التأكد من سلامة وحيوية كامل أعضاء الطير قبل إطلاقه لمواجهة مصاعب الحياة الحقيقية فى الطبيعة.
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