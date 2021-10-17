جدة - نرمين السيد - وأضافت الوكالة وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أنه وبعد التمركز الناجح فى الوحدة الأساسية "تيانجه"، فتح طاقم "شنتشو- 13" باب سفينة الشحن الفضائى "تيانتشو-3"، موضحة أن الطاقم سيقوم أيضاً بفتح باب سفينة الشحن الفضائى "تيانتشو-2"، حيث سيقوم بنقل الشحنات وأعمال أخرى متعلقة كما هو مخطط.
وانطلقت يوم السبت الماضى، المركبة الفضائية "شنتشو-13" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى صحراء جوبى فى شمال غربى الصين.
وبعد أن أكملت "شنتشو-13" التقاء والتحاماً أوتوماتيكيين سريعين ناجحين مع الوحدة الأساسية "تيانجه"، دخل الطاقم "تيانجه"، حيث من المقرر أن يمكث فى المدار لستة أشهر، ليسجل رقماً قياسياً جديداً لمدة مهمة الفضاء المأهولة فى الصين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين: رواد «شنتشو-13» ينجحون فى دخول سفينة الفضاء "تيانتشو-3" لنقل الشحنات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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