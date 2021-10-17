ضباب وسحب ركامية .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الأسبوع الجارى

جدة - نرمين السيد - وأفاد الخبراء أن هناك فرص تشكل الشبورة المائية غدًا شمالًا والتى قد تصل لحد الضباب أحيانا، وعن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة العظمى والصغرى خلال الأسبوع على المدن والمحافظات المصرية: القاهرة الكبرى والوجه البحرى ليلا 80 -88 نهارًا 30 -35 السواحل الشمالية ليلا 85 - 90 نهاراً 40 - 45 جنوب سيناء ليلا 50 - 55 نهاراً 30 - 35 شمال الصعيد ليلا 35 - 40 نهاراً 20 -25 جنوب الصعيد ليلا 25 - 30 نهاراً 10 - 15

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الأسبوع كالتالى : الأحد 17 أكتوبر القاهرة والوجه البحرى 30 - 20 السواحل الشمالية 26 - 22 جنوب سيناء 33 - 25 شمال الصعيد 32 - 21 جنوب الصعيد 41 - 25 الإثنين 18 أكتوبر القاهرة و الوجه البحرى 29 - 21 السواحل الشماليه 26 - 22 جنوب سيناء 32 - 25 شمال الصعيد 31 - 21 جنوب الصعيد 40 - 25 الثلاثاء 19 أكتوبر القاهرة و الوجه البحرى 29 - 21 السواحل الشمالية 26 - 22 جنوب سيناء 32 - 25 شمال الصعيد 31 - 21 جنوب الصعيد 40 - 25 الأربعاء 20 أكتوبر القاهرة الكبرى والوجه البحرى 28 - 20 السواحل الشمالية 26 - 20 جنوب سيناء 30 - 24 شمال الصعيد 30 - 21 جنوب الصعيد 36 - 24 الخميس 21 أكتوبر القاهرة الكبرى والوجه البحرى 28 - 20 السواحل الشمالية 26 - 20 جنوب سيناء 30 - 20 شمال الصعيد 29 - 21 جنوب الصعيد 35 - 24 الجمعة 22 أكتوبر القاهرة الكبرى والوجه البحرى 28 - 20 السواحل الشمالية 26 - 20 جنوب سيناء 31 - 24 شمال الصعيد 29 - 21 جنوب الصعيد 35 - 24

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