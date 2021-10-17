دراسة أمريكية: نقص الزنك قد يؤدى إلى زيادة مخاطر ضغط الدم المرتفع

جدة - نرمين السيد - توصلت دراسة جديدة، نشرت فى عدد أكتوبر من المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء الطبية، إلى أن تدنى مستويات عنصر الزنك عن المستوى الطبيعى قد يعمل على ارتفاع ضغط الدم، وذلك عن طريق تغيير طريقة تعامل وتخلص الكلى مع الصوديوم.





وقالت الدكتورة كلينتوريا ويليامز أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية فى كلية الطب بجامعة واشنطن "يعتبر نقص الزنك شائعًا لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل مرض السكر النمط الثانى، وأمراض الكلى المزمنة، فالأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الزنك هم أيضًا أكثر عرضه للإصابة بارتفاع ضغط الدم". وكانت عدد من الأبحاث الحديثة قد اقترحت أن عنصر الزنك قد يساعد فى تنظيم البروتنيات التى تنظم بدورها عمل "ناقل كلوريد الصوديوم (NCC)"، لكن لم يتم فحص الارتباط المباشر بين ضغط الدم المرتفع الناجم عن نقص عنصر الزنك. وفى الدراسة الحالية، قارن الفريق البحثى بين ذكور الفئران المصابة بنقص الزنك بالضوابط الصحية ذات مستويات الزنك الطبيعى، حيث أصيب الفئران التى تعانى من نقص الزنك بارتفاع ضغط الدم وانخفاض مماثل فى إفراز الصوديوم فى البول، بينما لم تواجه المجموعة التى تم إعطاؤها جرعات من الزنك نفس التغييرات.

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