جدة - نرمين السيد - واستضاف القطار خلال إحدى رحلاته دروس يوجا لمدة 12 دقيقة، لجعل الركاب يقضون رحلاتهم الطويلة بشكل أكثر هدوءا. ويمكن للمسافرين بمختلف أعمارهم وقدراتهم القيام بأداء التمارين بأمان من مقاعدهم، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية. ولجأ القطار إلى تزيين العربات بأشجار الكينا والخزامى، لأجل نشر رائحة مهدئة بالعربة مما يستمتعون الركاب فى رحلاتهم. ويمكن أن يكون السفر مليئا بالمخاطر والمخاوف الأخرى مثل عدم اللحاق بالقطارات ومحاولات العثور على مقعد أو نسيان جواز السفر، لذا رغبت القطارات فى تخفيف هذه الضغوط ومساعدة الركاب على البقاء فى الوقت الحاضر، والتخفيف من أى توتر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطار يستعين باليوجا والأشجار المهدئة لاستمتاع الركاب فى الرحلات الطويلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.