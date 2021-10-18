دراسة: خمس ساعات من النشاط البدنى أسبوعيا قد تمنع بعض أنواع السرطان

جدة - نرمين السيد - وأظهرت البيانات التى نُشرت نتائجها فى عدد أكتوبر من مجلة" "Medicine and Science in Sports and Exercise"، أن 3% من جميع حالات السرطان لدى البالغين فى الولايات المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، خلال الفترة من 2013 إلى 2016 ترجع إلى الخمول البدنى وكانت النسبة أعلى لدى النساء ( متوسط الحالات السنوية المنسوبة 32.089) ، مقارنة بالرجال (14.277).

وأوضح الباحثون فى "جمعية السرطان الأمريكية "، أن هذه الدراسة هى الأولى من نوعها لتقدير عدد حالات السرطان التى تعزى إلى الخمول البدنى.

وتظهر البيانات عند التركيز على مواقع محددة لانتشار السرطان، 16.9 % من سرطانات المعدة، و 11.9 % من سرطانات بطانة الرحم ، و 11.0 % من سرطانات الكلى ، و 9.3 % من سرطانات القولون ، و 8.1 % من سرطانات المرىء، و 6.5 % من سرطان الثدى لدى الإناث، و 3.9 % من سرطانات المثانة البولية ارتبطت بقلة ممارسة الرياضة.

وبحسب الولاية، تراوحت نسبة حالات السرطان التى تُعزى إلى الخمول البدنى من 2.3 فى % فى ولاية يوتا إلى 3.7 % فى كنتاكى.

وقال الباحثون :" تؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى تشجيع النشاط البدنى كوسيلة للوقاية من السرطان وتنفيذ تدخلات على المستوى الفردى والمجتمعى تعالج مختلف الحواجز السلوكية والاجتماعية - الاقتصادية أمام النشاط البدنى الترفيهى .. وفهم العوائق السلوكية والاجتماعية - الاقتصادية التى تحول دون النشاط البدنى والحد منها هو ضرورى لتحسين استراتيجيات التدخل التى تستهدف الفئات المعرضة للخطر فى جميع أنحاء البلاد".