ظاهرة فلكية تحدث بالقرب من كوكب الأرض اليوم.. اعرف تفاصيلها

جدة - نرمين السيد - تشهد الكرة الأرضية، اليوم الاثنين، حدثا فلكيا كبيرا حيث سيعبر كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2021 TG14 يبلغ قطره 7 أمتار يتحرك بسرعة 11.4 كيلومتر فى الثانية، وسيكون فى أقرب مسافة من الأرض والتى تقدر بـ 250,716 كيلو متر عند الساعة 12:54 صباحا بتوقيت جرينتش.





وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى المملكة العربية السعودية، فى بيان لها، أن الكويكب 2021 TG14 لن يرى بالعين المجردة، وسيكون ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، والتى تشمل أى كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، بفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية. وتابعت الجمعية الفلكية: "استنادًا إلى أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة تم التأكيد بأن اقتراب الكويكب 2021 TG14 سيكون اليوم الإثنين "، مستطردة: "لو أن الكويكب 2021 TG14 فى مسار اصطدام مع الأرض فانه سيتفكك أعلى الغلاف الجوى للأرض، ولن يكون له تأثير خطير على سلامة سكان الأرض".

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