فيديو- عريس يحمل شقيقة زوجته المعاقة فى حفل الزفاف

جدة - نرمين السيد - ووثق رواد تويتر الفيديو الذى يؤكد مدى رفق العريس بشقيقة عروسه، حيث نال إعجاب كل من تواجدوا فى حفل الزفاف، فضلا عن رواد السوشيال ميديا.
وكانت العروس مورجان ألتيير قد قررت فى وقت سابق مشاركة الأضواء فى يوم زفافها مع أختها التوأم مايسى التى عانت من إعاقة جسدية.
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