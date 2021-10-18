نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بـ26 يوليو والكورنيش والأتوستراد

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها كثافات عند طريق الجيش بشارع خالد بن الوليد، كما بها بعض الكثافات عند محور أبو قير تحديدا عند منطقة كفر عبده.

وأوضح صابر: تشهد محافظة القليوبية زحاما لدى القادمين من قليوب إلى منطقة "ميت نما".

ولفت صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وكشف عن ارتفاع الكثافات المرورية أعلى الطرق الدائرية، منها الواحات وأعلى منطقة المنيب والأوتوستراد وكذلك أعلى المرج نتيجة لبعض الأعمال هناك.

وقال إن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

ووجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وتابع: هناك زحام بمحافظة الجيزة فى بعض المناطق ومنها مطلع كوبرى 15 مايو، وشارع السودان أمام مترو الجامعة ونصح بسلوك شارع مراد أو شارع الجامعة، مضيفا أن منزل أحمد عرابى يعد مناسبا.

أما محافظة القاهرة تشهد زحاما بمحور الأوتوستراد وكورنيش النيل، وقال عن كوبرى سرايا القبة وشارع مصر والسودان يمكن استخدامه بسهولة، كما أن الكبارى التى تنقل الحركة بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل مرض وطبيعى.