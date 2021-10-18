«فيسبوك»: خلق وظائف فى الاتحاد الأوروبى على مدى الـ 5 سنوات المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقالت "فيسبوك" فى بيان لها حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية إنها "ستوظف مهندسين من ذوى المهارات العالية فى دول عبر التكتل"، مشيرة إلى أن حملة التوظيف تركز على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وهولندا وأيرلندا.

بدوره، أضاف رئيس الشؤون العالمية فى شركة "فيسبوك" نيك كليج "من آلاف الموظفين فى الاتحاد الأوروبى إلى ملايين الشركات التى تستخدم تطبيقاتنا وأدواتنا كل يوم، تمثل أوروبا جزءا كبيرا من نجاحنا، حيث تسهم فيس بوك فى نجاح الشركات الأوروبية والاقتصاد الأوسع".

وكان الرئيس التنفيذى للشركة مارك زوكربيرج قد حدد فى يوليو الماضى رؤيته حول الميتافيرس "metaverse" الذى يستخدم المصطلح لوصف العوالم الرقمية التى يمكن أن يتفاعل فيها العديد من الأشخاص فى بيئة ثلاثية الأبعاد.

وكشفت فيسبوك مؤخرا عما أسمته خطوتها الأولى فى عالم الميتافيرس بتدشين تطبيق تعاون فى العمل حيث يعقد الأشخاص اجتماعات فى الواقع الافتراضى.