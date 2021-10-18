«صباحك ومطرحك».. صفات تجمع المليونيرات

جدة - نرمين السيد - وأشار الإعلامى أحمد يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى نتائج الدراسة التى كشفت عن أن هؤلاء يهتمون بالقراءة لمدة نصف ساعة فى اليوم على الأقل، وقراءة موضوعات مهمة.

وأوضح أن المليونيرات يتمتعون بالتركيز على أهدافهم، كما أن لديهم أكثر من مصدر للدخل، بالإضافة إلى أنهم أشخاص إيجابيون يجلسون ويتحدثون مع أفراد مثلهم.

وأظهرت النتائج أن هؤلاء يلتزمون بالآداب العامة والعادات والتقاليد، بالإضافة إلى أنهم يساعدون غيرهم فى تحقيق أهدافهم، ويخصصون نصف ساعة يوميا للتأمل.