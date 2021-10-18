هاشتاج «طريقى مع يونس» يشعل تويتر مع بداية صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس عن تصدر هاشتاج "طريقى مع يونس" تويتر، وقال: "#طريقى مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء استماع "صباحك ومطرحك"، وغردوا عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر" وقالوا: "أفضل وقت"، "رقم واحد"، "ابدأ يومك مع يونس"، "أحلى صباح حصل".

وتضمنت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.