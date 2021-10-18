صور- أحذية مناسبة لفساتين الزفاف

جدة - نرمين السيد - كما تشعر الفتاة المقبلة على زفافها بالحيرة عند اختيار موضة الحذاء الذى تظهر به فى حفل الزفاف وتنسيقه مع الفستان، ولكن هناك عدد من الأحذية التى تعكس على مرتديتها طابعا أنيقا وجذابا ومختلفا فى حفل الزفاف أو مع الفساتين البيضاء.

ومن بين الأحذية التى يمكن تنسيقها مع فستان الزفاف، وفقا لموقع "herworld":

-الحذاء المزين بالزهور:

ويساعد فى منح مرتديته الظهور بإطلالة أنثوية رومانسية، وتأتى بصورة حذاء مزين بالزهور عند منطقة الكاحل، أو أن يكون مصنوع من الدانتيل الناعم والأنيق، ليظهر جمال القدم.

-الحذاء الشفاف:

انتشرت الأحذية الشفافة مؤخرا، والتى عادة ما تأتى مرصعة بـ "الاستراس والإكسسوارات الفضية" للظهور فى إطلالة مثالية خلال يوم الزفاف.

-حذاء أبيض دانتيل:

يعد من الخيارات الكلاسيكية للعرائس، ويمنح الفتاة إطلالة كلاسيكية أنيقة خلال ليلة العمر.

-حذاء ساتان:

ومن الاختيارات الناعمة والمثالية والذى يأتى عادة إما باللون الأبيض أو الأوف وايت، ويكون مزينا ببعض الإكسسوارات فى المقدمة.