صور- أحدث أزياء الفلبينية بيا فورتزباخ

جدة - نرمين السيد - ولم تكتف بيا فورتزباخ بنجاحها فى مجال الأزياء والموضة، بل انضمت لعالم التمثيل وبالإضافة إلى ذلك عملت كمذيعة وكاتبة.
وشاركت فى العديد من مسابقات الجمال، وفازت فى مسابقة ملكة جمال الكون 2015، كما أنها الفائزة بلقب ملكة جمال الفلبين لسنة 2015.
وجمعت بيا بين الجنسيتين الألمانية والفلبينية، فهى ولدت فى ألمانيا من أب ألمانى وأم فلبينية.
وتلمع إطلالات بيا فورتزباخ وتنال إعجاب متابعيها عبر صفحتها على "إنستجرام" لبساطتها وجاذبيتها.
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