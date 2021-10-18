قبل يومين من طرحه.. مواصفات هاتف «Oppo K9s»

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة بعض المواصفات التى تميز هاتف "Oppo K9s" المقرر طرحه خلال يومين (20 أكتوبر الجارى). وسيأتى "Oppo K9s" بسعة بطارية تبلغ 5000 ميللى أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع الذى يبلغ بقوة 30 وات، وفقا لموقع Gizmochina. ويزود بشاشة تبلغ قياسها 6.59 بوصة من نوع LCD بتقنية عرض Full HD+، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف. ويتوفر الهاتف بكاميرا ثلاثية، تصل دقة الرئيسية منها 64 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة واسعة دقة 8 ميجابيكسل، والثالثة ماكرو لتصوير الأشياء القريبة بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. ويتمتع بذاكرة داخلية ذات سعة 128 و256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى رام سعتي 6 و8 جيجابايت، بنوع ذاكرة UFS 3.1، لضمان أقصى سرعة فى نقل البيانات.

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