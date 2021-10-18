جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، اليوم الإثنين، أعضاء لجنة الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور حسن الببلاوى.





وعقدت لجنة الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها بمقر الجامعة، وبعدها قام أعضاء اللجنة بجولة داخل الحرم الجامعى. وعقب انتهاء الاجتماع أجرى الوفد جولة زاروا خلالها مبنى المكتبة المركزية، ومركز التميز البحثى، ومبنى الأنشطة الطلابية، وقاعات ومسرح الدكتور أحمد أبو إسماعيل، والمدن الجامعية للطلاب. يشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية، هى جامعة حكومية تتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى بشراكة مع دولة اليابان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات تزور الجامعة اليابانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.