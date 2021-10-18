عصا ذكية تساعد المكفوفين على التنقل بسهولة وبسرعة

جدة - نرمين السيد - وأكد الباحثون أن تلك العصا تساعد المكفوفين على السير فى الشارع بآمان، بسبب استخدامهم عند تصميمها لتقنية فى السيارات ذاتية القيادة.

وتتمكن العصا من خلال تقنيتها، تحديد مكان المعيقات فى البيئة المحيطة والتنبية بها ودفع الشخص بعيدًا عنها لمكان آمن، وذلك بسعر 400 دورلا.

حيث تعتمد العصا الجديدة على تقنية (LIDAR) التى تحدد الضوء والمدى، إذ تستخدم هذه التقنية أشعة الليزر لاكتشاف الأشياء وتحديد المسافة منها، وتشبه هذه التقنية طريقة عمل نظام تحديد المواقع العالمى (GPS).

وأجرى الباحثون بجامعة ستانفورد تجاربهم على العصا الذكية، ووجدوا أنها تزيد من سرعة مستخدمها بنسبة 18%، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "سيانس أليرت".