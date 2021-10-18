جدة - نرمين السيد - وأكد الباحثون أن تلك العصا تساعد المكفوفين على السير فى الشارع بآمان، بسبب استخدامهم عند تصميمها لتقنية فى السيارات ذاتية القيادة.
وتتمكن العصا من خلال تقنيتها، تحديد مكان المعيقات فى البيئة المحيطة والتنبية بها ودفع الشخص بعيدًا عنها لمكان آمن، وذلك بسعر 400 دورلا.
حيث تعتمد العصا الجديدة على تقنية (LIDAR) التى تحدد الضوء والمدى، إذ تستخدم هذه التقنية أشعة الليزر لاكتشاف الأشياء وتحديد المسافة منها، وتشبه هذه التقنية طريقة عمل نظام تحديد المواقع العالمى (GPS).
وأجرى الباحثون بجامعة ستانفورد تجاربهم على العصا الذكية، ووجدوا أنها تزيد من سرعة مستخدمها بنسبة 18%، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "سيانس أليرت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصا ذكية تساعد المكفوفين على التنقل بسهولة وبسرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.