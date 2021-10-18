هدية من العريس.. فتاة ترتدى 60 كيلوجرام من الذهب يوم زفافها

جدة - نرمين السيد - وظهرت الفتاة الصينية التى تسكن بمقاطعة هوبى، عاصمة مقاطعة ووهان بالصين، يوم زفافها وهى بالفستان الأبيض وفى يدها وعنقها الكثير من قطع الذهب التى توزم بحوالى 60 كيلوجرام.
وأعاق الذهب حركتها، والذى كان هدية من العريس لكونه من عائلة ثرية، حيث حصل على 60 عقدًا ذهبيًا، وزن كل منها حوالي كيلوجرام واحد مع إسوارين كبيرين من الذهب، وفقا لتقرير جاء فى "Tribun Solo".
ووفقًا للمعتقدات الصينية، يعتبر إهداء الذهب أمرًا مبشرًا بالخير خصوصا فى حفلات الزفاف، وتعتقد بعض المجتمعات الصينية أيضًا أن الذهب يمكن أن ينقذ المتزوجين حديثًا من الأرواح الشريرة ويجلب الحظ السعيد فى حياتهم الجديدة.
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