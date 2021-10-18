فيسبوك يعلن عن 10 آلاف وظيفة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، كتب "فيسبوك" فى مدونته: "اليوم نعلن عن خطة لخلق 10 آلاف وظيفة جديدة تتطلب مهارات عالية داخل الاتحاد الأوروبى، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة".

وأوضح عملاق شبكات التواصل الاجتماعى أن الوظائف الجديدة ستشمل "مهندسين متخصصين"، لكنه لم يكشف مزيدا من التفاصيل.

ويأتى إعلان الوظائف الضخم فى إطار ما يعرف بمشروع "metaverse"، لبناء عالم افتراضى عبر الإنترنت، حيث يمكن للأشخاص التنقل والاتصال والعمل وحتى اللعب فى ظل هذه البيئة الافتراضية.

وكان "زوكربيرج" من أبرز الأصوات المنادية بدعم فكرة هذه المشروع، الذى من شأنه طمس الحدود بين العالم المادى والعالم الرقمى، وتقوم تقنية المشروع على ارتداء الشخص لنظارات افتراضية تجعله يشعر كما لو أنه يواجه صديقه وجها لوجه، رغم أنهما فى الحقيقة على بعد آلاف الأميال.