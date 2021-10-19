X17.. ديل تقدم كمبيوتر ألعاب جديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، يأتى الحاسب الجديد بهيكل فريد التصميم يزن 3.2 كلج، مجهز بفتحات تهوية ومنظومة تبريد خاصة تعتمد على 4 مراوح وتضمن أداءا منتظما أثناء استعمال الجهاز بشكل مكثف لساعات طويلة.
كما زود الحاسب بشاشة بمقاس 17.30 بوصة، أبعادها "16:9"، ودقة عرضها (3840/2160) ، ترددها 120 هيرتزا، صنفت من بين أفضل شاشات الحواسب المحمولة حاليا.
ويدعم أداءه الممتاز معالج Intel Core i7 من الجيل 11 بتردد يصل إلى 4.6 جيجاهيرتز، وذواكر وصول عشوائى DDR4 بسعات تصل إلى 32 جيجابايت، وذواكر داخلية بسعة 2 تيرابايت، فضلا عن معالج رسوميات NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU.
وحصل هذا الحاسب أيضا على مكبرات صوت مميزة الأداء، وعلى منافذ USB-C وUSB-A 3.2 Gen ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، وبطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة.
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