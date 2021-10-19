مواصفات مدهشة.. آبل تطرح سماعة آيربودز 3

جدة - نرمين السيد - تتميز سماعة "آيربودز 3" بتصميم جديد يعد مزيجًا بين جوانب "AirPods" و"AirPods Pro" كما أنها ذات مقاس واحد يناسب أكثر الأذن، فضلا عن أنها مصنوعة من البلاستيك الصلب، كما اختلفت بشكل كبير عن إصدار 2016 حيث إنها ذات سيقان أقصر.

وتأتى سماعة "آيربودز 3" بخاصية مقاومة الماء والعرق مع تصنيف IPX4 لكل من سماعات الأذن وحافظة الشحن، كما مددت آبل عمر البطارية إلى ست ساعات من الاستماع المتواصل، وما يقرب من أربع ساعات من وقت التحدث، ويحصل مستخدمها مع الحافظة، على إجمالى 30 ساعة من وقت الاستماع، كما يمكن أن توفر خمس دقائق من الشحن حوالى ساعة من عمر البطارية.

وزودت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، سماعة "Airpods 3"، بمستشعر قوة لتسهيل التحكم فى الموسيقى والمكالمات الهاتفية، كما أصبحت AirPods الآن أيضًا جزءًا من نظام MagSafe البيئى للشحن اللاسلكى.

تدعم سماعة Airpods 3 الجديدة على برنامج تشغيل تم إعادة إعادة تصميمه، إضافة إلى معادل تكيفى Adaptive EQ يعمل بشكل تلقائى على ضبط إخراج الصوت وتحسينه من خلال الجمع بين قوة شريحة H1 والنظام الصوتى الذى صممته الشركة.

وقالت "آبل"، إن سماعة "إيربودز 3" الجديدة أتيحت للطلب المسبق الإثنين 18 أكتوبر ويطرح للبيع الأسبوع المقبل فى 26 أكتوبر، بسعر سيبلغ نحو 179 دولارا.