مصرى يحصل على شهادة دولية فى الإعاقة والتأهيل

جدة - نرمين السيد - حصل الاستشارى طارق سمير حافظ، أحد مرشحى انتخابات عضوية مجلس إداره نادى الطيران، على شهادة الدكتوراة الفخرية فى الإعاقة والتأهيل من المركز الدولى للإعاقة Icds المسؤول عن الإعاقة فى الشرق الأوسط.





وحصل الاستشارى طارق سمير حافظ، على الدكتورة الفخرية نظير مجهوداته المتميزة فى مجال الإعاقة والتأهيل، حيث يتبنى برنامجا متميزا وطموحا للاهتمام بذوى الهمم فى النادى. وكان الاستشارى طارق سمير حافظ، قد أعلن خوض انتخابات نادى الطيران، على مقاعد الأعضاء فوق السن فى انتخابات مجلس الإدارة، مؤكدا على تنفيد برنامج طموح من أجل النهوض بالنادى وأنشطته المختلفة، مشيرا إلى أن النادى فى حاجة لدماء جديدة بفكر جديد قادر على تحقيق انجازات جديدة. وأضاف طارق سمير حافظ، أن النادى يحتاج لخطة طموحة تهدف تحقيق تواجد حقيقى للنادى بين كل الأندية المختلفة وتقديم خدمات افضل للأعضاء الذين يستحقون كل شىء.

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