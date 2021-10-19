خطوة جديدة من ماليزيا للحفاظ على الحياة البرية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الماليزى، تقى الدين حسن، إن الحكومة الماليزية تخطط لزيادة عدد حراس الغابات للمساعدة فى السيطرة على الأنشطة البشرية فى الغابات والحفاظ على موائل الحياة البرية والبيئة الطبيعية فى البلاد.





ونقلت الخدمة العربية لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن حسن قوله، فى تصريحات أدلى بها للصحفيين، إن الحكومة عينت أكثر من 600 حارس من ذوى الخبرة، لا سيما فى مجال المحميات الطبيعية وحماية الغابات، موضحًا أن 400 حارس من أفراد المجتمع، والباقى من أفراد الجيش والشرطة الذين تلقوا تدريبات كافية فى هذا الصدد. وأضاف الوزير، أن الحراس لديهم القدرة والمهارة الفائقة للتعامل مع مختلف الحالات المرتبطة بالغابات، بما يشمل حفظ موائل الحياة البرية والحد من الصراع بين الإنسان والحيوانات البرية مثل الأفيال، منوهًا إلى أنها تعتبر مسألة بالغة الأهمية، إذ أن أعمال البشر التى تخرب الحياة البرية من أجل التنمية والتطور المدنى تؤدى إلى تدمير الموائل والبيئات الطبيعية.

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