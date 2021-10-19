نائل نصار ينشر صورا جديدة من حفل زفافه على ابنة بيل جيتس

جدة - نرمين السيد - وشاركت جينيفر جيتس ونائل نصار مجموعة من الصور عبر حساب كل منهما على موقع "إنستجرام"، كما عبر كل منهما عن حبه للآخر بكلمات رومانسية.وكتبت جينيفر تعليقا تعليقا على الصورة التى نشرتها رفقة زوجها خلال الحفل بعبارة "My universe" أو "عالمى" ، كما كتب نائل عبر حسابه: "لقد فعلنا شيئًا فى نهاية هذا الأسبوع!، وشكراً لكل من جعل هذا أسعد يوم فى حياتي".

ووجهت جينيفر بيتس الشكر إلى كل من بارك هنأها عبر ستورى على "إنستجرام"، معبرة عن سعادتها بالزواج من نائل نصار وعن حفل الزفاف.

وعلق المئات من متابعى جينيفر ونائل، العرب والأجانب على الصورة التى نشرها كل منهما، متقدمين بالتهانئ والمباركات بزواجهما.