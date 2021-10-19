صباحك ومطرحك.. جاد القاضى لـ أحمد يونس: مصر لم تدخل حزام الزلازل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزالًا وقع اليوم في تمام الساعه 7:32 صباحا، شرق جزيرة كريت على بُعد 390 كم من مدينة الإسكندرية، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.





وأضاف القاضى، فى مداخلة هاتفية، لبرنامج صباحك ومطرحك، على الراديو 9090، مع الإعلامى أحمد يونس، أن تكرار حدوث الزلازل أمر طبيعى ولا يدل على دخول مصر حزام الزلازل، مؤكدا أن كل ما يتردد فى هذا الشأن ليس له أى أساس من الصحة، ويحدث يوميا من ثلاث لخمس هزات أرضية ولكنها تكون خفيفة فلا يشعر بها المواطنون وهو أمر جيولوجى طبيعى.

وطمأن المواطنين وقال: "تكرار الزلزال لا يدل على أى شىء وشهر أكتوبر ليس موسما للزلازل".

وكشف عن طريقة معرفة قوة الزلازل، وقال إن الزلزال يكون صغيرا عندما يصل إلى 3.5 ريختر، ومتوسط عندما يتراوح ما بين 3.5 إلى 5.5 ريختر، أما فوق 5.5 يعد زلازلا شديدا، كما يصبح الزلزال خطيرا وفقا لعمقه وقوته والمكان الذى يحدث فيه.

وقال إن عند الشعور بزلزال يهول الكثير من الناس الأمور، ولكن يجب استقاء المعلومات من المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وأضاف أن المعهد حاليا ينظم ورشًا ومحاضرات وندوات توعوية مجانية للمواطنين.