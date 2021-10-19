بعد تصدره التريند.. أحمد يونس لمتابعيه: صباحكم خير وسعادة يا أجمد صبحاوية

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس عن تصدره التريند، عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وعلق: "#يونس_يوميا_عالراديو9090 الترند الأووول فى مصر على تويتر .. صباحكم خير وسعادة يا أجمد صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين على احتلال الإعلامى أحمد يونس التريند الأول: "احصل على يوم عظيم مع يونس فى صباحك ومطرحك"، "رقم واحد"، "صباحك ومطرحك التريند الأول على مصر".

وتضمنت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.