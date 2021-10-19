عطل لدى مستخدمى إنستجرام فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وضرب العطل خدمة شبكة التواصل الاجتماعى إنستجرام فى حوالى الساعة 23:15 بتوقيت موسكو، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
وأوضح الموقع أن شكوى مستخدمى إنستجرام، جاءت بسبب وجود عطل فى عمل التطبيق، كما تم رصد أعطال في عمل الموقع عند نشر منشورات إلى جانب مشاكل تقنية أخرى.
جدير بالذكر أن تطبيق "إنستجرام" أعلن فى الفترة الأخيرة توصله إلى تقنية داخلية جديدة يمكنها مواجهة الأعطال التى تؤخر على خدماتها، وجاء ذلك بعد العطل المفاجئ الذى استمر لأكثر من 6 ساعات.
وتساعد التقنية الجديدة فى إرسال إشعارات داخلية للمستخدمين لتنبيهم بوجود مشكلة بالخدمة.
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