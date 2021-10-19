مواصفات هاتف «Nokia XR20».. لا يتأثر الخدوش والسقوط

جدة - نرمين السيد - ويتمتع هاتف "Nokia XR20" بقدرته على الصمود ضد الخدش أو السقوط، بالإضافة إلى مقاومة المياه والغبار، بسعر يبلغ حوالى 620 دولار أمريكى أى ما يعادل 10 آلاف جنيه مصرى.

وأشار تقرير جاء فى موقع "Livemint"، إلى تمكن الهاتف من مقاومة التلف الناتج عن الخدوش والسقوط من حوالى 6 أقدام.

ويأتى هاتف نوكيا الجديد بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بيكسل، ومحمية بطبقة من Gorilla Glass Victus، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما يمكن أن تعمل شاشة اللمس بالقفازات والأيدى المبللة.

ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتى بدقة 48 ميجابيكسل، والثانية تأتى بدقة 13 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى تأتى بدقة 8 ميجابيكسل.

ويحتوى الهاتف على بطارية تبلغ قوتها 4630 ميللى أمبير فى الساعة، يدعم الهاتف الذكى شبكات الجيل الخامس 5G، كما يقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.